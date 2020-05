FESTA DE SANTO ANTONIO, EM ARACAJU, É TRANSFERIDA PARA O MÊS DE SETEMBRO

20/05/20 - 11:21:24

A Arquidiocese de Aracaju informou nesta quarta-feira (20) que toda a programação do trezenário e festa em homenagem a Santo Antônio foi transferida para o período de 1º a 13 de setembro.

O anúncio foi feito pelo frei Francisco Gonçalves de Souza, OFM., pároco da paróquia de Santo Antônio, durante a Santa Missa do domingo (18). A mudança é uma das consequências da pandemia do coronavírus. Essa festa é realizada tradicionalmente na primeira quinzena do mês de junho, reunindo milhares de devotos na colina de Santo Antônio.