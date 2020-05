Gilmar recebe apoio de parlamentares em proposta de suspensão do recesso

20/05/20 - 12:39:16

Na 4ª Sessão Remota da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, ocorrida nesta quarta-feira, 20, o deputado estadual Gilmar Carvalho colocou em discussão o Requerimento protocolado na sede do Poder Legislativo pedindo a suspensão do recesso parlamentar.

De acordo com Gilmar, é importante que nesse momento todos os poderes estejam em sintonia para que as ações de combate ao coronavírus sejam efetivas. “Nós estamos solicitando o apoio dos deputados para a suspensão do recesso parlamentar do mês de julho, para que a Casa continue como está engajada nas melhores ideias no sentido de ajudar no combate à pandemia”, disse.

A proposta de Gilmar recebeu o apoio do presidente da Alese, Luciano Bispo, e dos demais parlamentares, que consideram o pleito válido e necessário nesse momento de crise sanitária em todo o mundo.

Outras propostas

O deputado estadual Gilmar Carvalho protocolou o Projeto de Lei 64/2020, que dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o período de enfrentamento e prevenção à epidemia causada pela Covid-19.

Assim, instituições de ensino fundamental, médio e superior da rede privada de Sergipe serão obrigadas a reduzir o mínimo de 50% de suas mensalidades durante o período de pandemia.

O parlamentar é responsável ainda pelo projeto de lei que obriga uso de máscaras em todo território sergipano.

Por Rafael Almeida