Japoatã implementa Central de Atendimento do Coronavírus

20/05/20 - 15:58:47

A Prefeitura de Japoatã, através da Secretaria Municipal de Saúde, implementou mais uma ação de combate ao novo Coronavírus. A partir desta terça-feira (19) a Central de Atendimento do Coronavírus estará funcionando com atendimento diário, inclusive aos domingo e feriados, das 6h às 16h.

Em caso de sintomas ou dúvidas, o morador do município poderá entrar em contato com a Central de Atendimento do Coronavírus, da Secretaria de Saúde, através do número (79) 99658-2710. A equipe de saúde atenderá e cadastrará todos os dados e sintomas do paciente, fazendo assim a avaliação em tempo real.

Após o paciente realizar o seu cadastro e informar os sintomas, a equipe de saúde especializada responsável pela Central, fará o seu acompanhamento diário. Acompanhando a evolução do caso, dando orientações e recomendação de acordo com o quadro clínico apresentado.

TDantas