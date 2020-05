LEI EXIGE QUE COMÉRCIO DE ESTÂNCIA MEÇA A TEMPERATURA DOS CLIENTES

20/05/20 - 13:24:14

Como forma de combate ao novo coronavírus, a Câmara Municipal de Estância aprovou o Projeto de Lei N°12/2020 que estabelece novas medidas para evitar a propagação da Covid-19. Supermercados, indústrias e agências bancárias têm que medir a temperatura corporal de clientes e funcionários antes de adentrarem ao recinto, é o que estabelece a nova propositura.

A aferição deverá ser feita com termômetro digital infravermelho ou outro instrumento correlato.

O município possui mais de 70 mil habitantes e a proposição visa dar apoio ao decreto de isolamento social e proteção da população no enfrentamento à propagação da Covid-19. Na cidade já são 90 casos confirmados do novo coronavírus, com um óbito.

No parágrafo único do PL lê-se: “Sendo aferida temperatura de 37,8ºC – trinta e oito graus Celsius – não será permitida a entrada da pessoa no recinto e deverá ser imediatamente comunicado à Ouvidoria da Saúde, do Município, através do telefone (79) 99600 – 1214 e seguidas às recomendações indicadas pelo atendente”.

“Em meio ao cenário atual, é de suma importância tomar algumas medidas para evitar que haja contágio em massa de Covid-19”, acentua Artur Oliveira. O PL é de iniciativa coletiva, subscrito pela maioria dos parlamentares.

O PL foi aprovado na sessão ordinária desta terça-feira, 19/05. Agora segue para sanção do prefeito municipal Gilson Andrade. Na tarde de hoje foi realizada a 16ª sessão ordinária, conduzida pelo presidente André Graça.

Fonte: Ascom Câmara Municipal de Estância