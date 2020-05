MARINHA DO BRASIL EMITE ALERTA DE CHUVA E MAR REVOLTO EM SERGIPE

20/05/20 - 05:00:55

Fenômeno acontece entre a tarde desta terça-feira, 19 e noite do dia 21 de maio

Os pescadores e comunidade navegantes do Estado de Sergipe devem ficar atentos ao mau tempo entre a tarde desta terça-feira (19), e noite do dia 21 de maio, pois de acordo com a Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a passagem de um sistema frontal poderá provocar a ocorrência de ressaca entre os estados Sergipe, ao sul da capital, Aracaju, até a Bahia, ao norte de Ilhéus, com ondas de direção Sudeste a Leste, com até 2,5 metros de altura.

Observações feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) sobre as condições do tempo para os próximos 15 dias em todo território brasileiro chamam atenção para altos níveis de precipitação em praticamente em toda região nordeste, durante o período de 18 a 25 de maio. Os maiores acúmulos ficaram concentrados no litoral leste, especialmente no Estado de Sergipe e no recôncavo Baiano, onde os acumulados poderão variar entre 30 e 100mm.

Essa mudança de temperatura deve-se a circulação do sistema de alta pressão, onde há a transferência efetiva da umidade e ar frio em maiores proporções. Por isso, o tempo estará nublado com chuvas ao longo do dia além da alternância de intensidade fraca e moderada das precipitações. Na região nordeste os maiores acúmulos de chuvas ainda se estendem entre os dias 26 de maio e 3 de junho deste ano, significativamente na região litorânea, os valores podem atingir em torno de 80 mm em algumas áreas. O meteorologista Overland Amaral alerta também para o risco de alagamento na capital Sergipana. “Nesses dias de mau tempo as áreas de maior alagamento na capital devem ser pontos de atenção para os aracajuanos”, informa.

A Defesa Civil de Sergipe enviou SMS com alerta para quem tem o telefone cadastrado, informando a possibilidade de chuvas moderadas para as proximas 24h em Aracaju, podendo se estender. Em caso de emergencia ligue 199.

Para mais informações sobre a condições do tempo acesse http://www.inmet.gov.br/portal/notas_tecnicas/2020/Informativo_meteorologico_n19_18_05_2020.pdf

Foto: Marcos Rodrigues