Pandemia: Assembleia Legislativa suspende recesso parlamentar do mês de Julho

20/05/20 - 13:01:39

Os deputados decidiram suspender o recesso parlamentar do mês de Julho. A decisão foi tomada durante a realização da Sessão Remota de Votação da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) que ocorreu na manhã de hoje, 20. O requerimento que foi aprovado por unanimidade é de autoria do deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC).

A decisão de todos os deputados de suspender o recesso parlamentar do mês de julho deste ano se deu pelo entendimento de que a Casa precisa dar continuidade às ações frente ao enfrentamento da Covid-19. Segundo defendeu o deputado Gilmar no seu requerimento, diante do cenário atual de pandemia a constância dos trabalhos do Poder Legislativo é fundamental.

“Nesse momento de crise sanitária em todo o mundo, é importante que nesse momento todos os poderes estejam em sintonia para combater ao coronavírus”, declarou Gilmar Carvalho, enfatizou.

Recesso

O recesso parlamentar está previsto para acontecer entre os dias 18 e 31 de julho de 2020.

No mês de outubro de 2019, os deputados de Sergipe aprovaram uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que alterou o período de recesso deles próprios. Passando a ser equivalente à Câmara dos Deputados, em Brasília, e várias outras assembleias legislativas Brasil afora.

Antes, os deputados da Alese se reuniam em sessões ordinárias anualmente de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1 de agosto a 15 de dezembro. Com a PEC, esse período passou a ser de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1 de agosto a 22 de dezembro. Ou seja, o recesso diminui de 90 para 55 dias.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Facebook da Alese