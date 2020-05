PIS/PASEP: CONSELHO AUTORIZA DISTRIBUIÇÃO SALDO A PARTICIPANTES

20/05/20 - 10:41:58

A decisão está publicada no Diário Oficial de hoje

da Agência Brasil

O Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep autorizou a distribuição aos participantes do saldo registrado na rubrica “Reserva para Ajuste de Cotas” em 30 de abril deste ano, somada às demais reservas e retenções. A decisão está publicada no Diário Oficial da União de hoje (20).

De acordo com a resolução, a distribuição será efetuada mediante crédito na conta individual do participante, em 31 de maio de 2020, de valor correspondente a 1,2% do saldo da respectiva conta antes do crédito da atualização monetária.

O Fundo PIS-Pasep é resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).