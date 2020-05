Polícia Militar flagra rinha de galo no Loteamento Largo da Aparecida, Bairro Jabotiana

20/05/20 - 09:35:49

No local, foram encontrados 14 galos e equipamentos usados na rinha como esporas

Policiais do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) flagraram a realização de rinha de galo no Loteamento Largo da Aparecida, Bairro Jabotiana, em Aracaju.

Na ação, os militares constataram a estrutura montada para prática do crime ambiental. No local, foram encontrados 14 galos, equipamentos usados na rinha como esporas, balanças, biqueira, além de materiais de uso veterinário e uma quantia em dinheiro.

Durante o flagrante, quatro homens que estavam no local assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderão por crime ambiental previsto no artigo 29 da Lei 9.605 ( Lei de Crimes Ambientais).

Fonte: Ascom/PM/SE