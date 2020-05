Prefeitura antecipa feriado do dia de São João para a próxima segunda, 25

20/05/20 - 16:46:13

O prefeito Edvaldo Nogueira sancionou nesta quarta-feira, 20, projeto de lei que antecipa para a próxima segunda-feira, dia 25, o feriado alusivo ao dia de São João, comemorado anualmente em 24 de junho. A medida acompanha a decisão do governo do Estado de antecipar o feriado estadual de 8 de julho (Emancipação Política de Sergipe) para a próxima sexta-feira, dia 22, e visa reforçar o distanciamento social entre a população aracajuana como forma de frear a propagação da covid-19.

A lei municipal que antecipa o feriado de São João, aprovada na manhã desta quarta pela Câmara de Aracaju, estabelece que nenhuma atividade ou estabelecimento poderá funcionar na capital no dia 25, à exceção dos serviços para atendimentos emergenciais nas áreas da saúde, segurança e assistência social. O mesmo ocorre na sexta-feira, dia 22.

“Estamos tomando todas as medidas possíveis no enfrentamento ao coronavírus. A antecipação do feriado de São João tem o objetivo de reduzir a circulação das pessoas nas ruas. Os estudos científicos e a nossa experiência até aqui comprovam que o isolamento social é ainda a melhor maneira de evitar a proliferação do vírus. Agradeço aos vereadores que aprovaram o projeto”, disse o prefeito Edvaldo Nogueira ao justificar a medida.

A Prefeitura de Aracaju mantém intensificadas as ações de fiscalização para o cumprimento das medidas de enfrentamento à covid-19 estabelecidas em decretos do Município e governo do Estado.