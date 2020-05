Prefeitura de Aracaju incentiva uso de cartões pré-pagos no transporte coletivo

20/05/20 - 06:47:21

Em mais uma ação de enfrentamento ao coronavírus, desenvolvida por intermédio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), a Prefeitura de Aracaju está incentivando, em parceria com a empresa Aracajucard, o uso do cartão Mais Aracaju Pré-pago nos ônibus em substituição às cédulas de dinheiro, como medida para evitar a propagação do vírus.

Neste sentido, atendentes da Aracajucard estarão até a próxima sexta-feira, dia 22, das 6h às 18h, nos Terminais de Integração DIA, Atalaia e Leonel Brizola fazendo a distribuição do cartão eletrônico. O superintendente da SMTT, Renato Telles, justifica a iniciativa considerando a importância da diminuição da circulação de cédulas de dinheiro no transporte público neste momento de pandemia.

“Estamos tomando medidas para reduzir os riscos de contaminação do novo coronavírus e a diminuição do uso de notas de dinheiro no transporte é importante, já que as cédulas passam de mãos em mãos e podem transmitir o coronavírus. Por isso, firmamos a parceria com a Aracajucard e o Setransp para incentivar o uso do cartão eletrônico nos ônibus e pedimos a população que abrace a iniciativa para dar mais segurança a todos”, afirma Renato Telles.

A recarga dos cartões pode ser feita nos Terminais de Autoatendimento e também na internet. O Mais Aracaju Pré-pago é recarregável e pode ser transferível, ou seja, passado a um familiar ou amigo.

Combate ao coronavírus

Os ônibus continuam sendo higienizados rigorosamente três vezes por dia e antes de retornar às garagens. Além disso, a SMTT permanece abastecendo os recipientes com álcool em gel 70% instalados em todos os terminais de integração e, em parceria com as empresas que fazem parte do sistema de transporte coletivo, foram instaladas pias móveis nos terminais para os usuários higienizarem as mãos.

“Continuamos reforçando o abastecimento de álcool em gel e de sabão nos banheiros dos terminais para que a população faça a higienização correta das mãos antes de embarcar e assim que desembarcar, e realizando campanhas educativas sobre a obrigatoriedade do uso da máscara nos ônibus. Mas é importante também que a população fique em casa e só utilize somente os ônibus em caso de extrema necessidade”, frisa o superintendente municipal de Transportes e Trânsito.

Fonte e foto assessoria