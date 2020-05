Proprietários podem emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico

O documento foi disponibilizado devido à pandemia do novo coronavírus, para evitar que os motoristas precisem ir até as unidades do Detran

Os motoristas sergipanos já podem imprimir por conta própria o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), por meio do site do Detran/SE. Os proprietários de veículos não precisam mais aguardar a entrega pelos Correios ou se dirigir a uma das unidades da autarquia, como recomenda o governo do Estado devido à pandemia do novo coronavírus.

O documento impresso em casa tem total validade jurídica para rodar com o veículo, assim como o CRLV Digital. A validação se dá por meio da leitura do QRCode inserido no documento.

Para obter a versão para impressão, o proprietário deve acessar o site www.detran.se.gov.br, clique em SERVIÇOS, em seguida em VEÍCULOS e então selecione em OUTROS SERVIÇOS a opção EMITIR VERSÃO IMPRESSA DO CRLV

A impressão deverá ser em papel sulfite branco e formato A4, com tinta preta, em página única.

CRLV Digital

Além da versão imprimível, o CRLV-e também está disponível na forma digital, dentro do aplicativo gratuito Carteira Digital de Trânsito. A versão virtual dispensa o porte de documento em papel. Ela possui a mesma validade jurídica do papel-moeda.

