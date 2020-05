Rio transborda e centenas de famílias ilhadas em Laranjeiras

20/05/20 - 08:31:02

As chuvas que caem em Sergipe desde a noite de terça e continua nesta quarta-feira (20) deixou a capital, Aracaju, e vários municípios em alerta pelos riscos de desabamentos e os alagamentos que já estão sendo registrados.

No interior do estado, a situação mais grave foi registrada no município de Laranjeiras, onde centenas de pessoas estão desabrigadas e ilhadas, já que o rio transbordou, provocando inundações.

As informações são de várias famílias foram atingidas e perderam todos os móveis, devido a água que invadiu as residências. Algumas pessoas estão sendo salvas e tendo que ser retiradas em barcos.

A área mais atingida em Laranjeiras é o centro histórico e as ruas do centro que estão submersas. Na periferia, as famílias precisam ser socorridas para deixarem suas casas.

Muitas pessoas estão ilhadas e a prefeitura está providenciando abrigos. Equipes de resgate também estão nas ruas para auxiliar a população. A quantidade de famílias afetadas ainda não foi calculada.

A defesa civil estadual foi acionada e está naquele município atendendo as pessoas.

Foto colaboração de internauta