Sindicato dos Policiais Civis realizam vistoria no prédio da Delegacia de Propriá

20/05/20 - 07:04:10

Registro desta terça-feira, 19, em frente à Delegacia de Polícia Civil de Propriá, após o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) informar recentemente aos órgãos competentes a necessidade de realização de uma vistoria no prédio onde funciona a delegacia do município.

Na oportunidade, membros da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) local, Vigilância Sanitária e Defesa Civil inspecionaram devidamente o local e apresentarão resultados nos próximos dias. O objetivo é avaliar a estrutura física do local e as condições insalubres e desumanas de trabalho que os policiais estão atuando. Atualmente a Delegacia de Propriá é um local que apresenta riscos aos policiais civis e à população.

Fonte e foto assessoria