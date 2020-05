VEREADORES SE RETIRAM E SESSÃO É ENCERRADA POR FALTA DE QUÓRUM EM LAGARTO

20/05/20 - 05:56:36

Na manhã desta terça-feira, 19, foi realizada a 15ª Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Lagarto. Logo no início, o vereador Fábio Frank questionou o termo “arquivamento” em processo citado na ata. Seu questionamento foi prontamente respondido pelo presidente da Casa Legislativa, Eduardo de João Maratá.

“Eu tenho certeza absoluta que não foi falado ‘arquivamento’, foi devolvido. E tenho certeza porque fui eu [que falei]. E se você me mostrar, será anulado. Mas eu tenho certeza absoluta que em nenhum momento foi colocado arquivado, até porque não foi”, ressaltou.

Em meio à sessão, antes da votação dos requerimentos, vereadores da bancada de situação se retiraram do plenário. Esse posicionamento impossibilitou a continuidade dos trabalhos na Casa Legislativa, já que não havia quórum. Uma das matérias importantes a serem votadas tratava da investigação às supostas pedaladas fiscais relacionadas ao Poder Executivo.

“Eu não entendi qual foi a colocação do vereador Clayton [Moore] que chamou os vereadores para se retirarem do plenário dessa Casa”, exclamou Alex Dentinho, parlamentar presente da mesa diretora. “Nós não podemos colocar matérias em pauta porque tem que ter no mínimo 9 vereadores presentes”, citou o presidente da Câmara, Eduardo de João Maratá.

Em seguida foram lidas novas indicações feitas pelos parlamentares. Sem o quórum necessário em razão da saída dos vereadores de situação, o presidente declarou como encerrada a sessão.

POR ASCOM