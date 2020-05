Zezinho soma esforços para atender famílias atingidas pelas chuvas em Laranjeiras

20/05/20 - 12:51:51

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) está acompanhando atentamente a situação das famílias do município de Laranjeiras, que sofrem as consequências das fortes chuvas que caíram na madrugada desta quarta-feira, dia 20. O rio Cotinguiba transbordou, provocando inundações não vistas há mais de 20 anos.

O parlamentar, que é filho de Laranjeiras, acompanha a situação desde a madrugada, estabelecendo diálogo com a comunidade e se colocando à disposição para somar esforços e mudar a realidade local. “Minha solidariedade aos amigos laranjeirenses que foram prejudicados com a cheia do rio Cotinguiba. Há muitos anos que nossa cidade não tem água nas ruas, como aconteceu com o Centro Histórico, a rua da Poeira, Quitalé de Baixo, a área da rodoviária e outros lugares”, pontuou.

Zezinho Sobral informou que já fez contato com o governador Belivaldo Chagas para que medidas sejam feitas para atender as famílias desabrigadas. “Conversei cedo com o governador e falei também com o Major Queiroz, da Defesa Civil Estadual. Já tem representantes do Governo no local avaliando a situação do município e das famílias. Soube que a administração municipal disponibilizou dois colégios para amparar as famílias desabrigadas e, para reforçar, já solicitei a liberação da Escola Estadual João Ribeiro para a mesma finalidade”, afirmou Zezinho Sobral.

Ainda de acordo o deputado laranjeirense, o momento é de solidariedade e a união de forças entre os poderes e a sociedade é necessária. “Estou atento e atuando para dar assistência a todos. Precisamos resolver a situação das famílias desabrigadas e a estrutura das casas e da cidade. Minha solidariedade e minha presença com todos os irmãos laranjeirenses nesse momento difícil. Vamos somar todos os esforços necessários e superarmos este momento difícil”, destacou Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria