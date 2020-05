Américo pede liberação de testes rápidos de Covid-19 para bancários da rede pública

21/05/20 - 06:12:11

O vereador Américo de Deus (PSD) protocolou mais uma indicação com direcionamento ao presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para que seja enviado ao prefeito de Aracaju o pedido para providenciar a liberação de testes rápidos para detectar o novo Coronavírus nas agências da Caixa Econômica Federal do Município de Aracaju, uma vez que essas unidades estão recebendo um grande fluxo de pessoas em decorrência da retirada do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal.

“Com a pandemia da Covid-19 e a disponibilização do auxilio emergencial pelo Governo Federal as agências da Caixa tem estado com reincidentes aglomerações por conta da retirada do beneficio, bem como na busca por informações. Sendo assim, entendemos que é extremamente salutar proteger tanto esses profissionais que estão exercendo suas atividades laborais como à população que está se deslocando até as unidades”, esclareceu o parlamentar.

A indicação ainda ressalta o número de profissionais contaminados pela Covid-19. “Segundo o Sindicato dos Bancários, só na cidade de Recife, por exemplo, já são 98 profissionais contaminados pelo novo vírus e mais 98 com suspeita e aguardando resultado do teste, desse modo, solicitamos que esses testes sejam disponibilizados às agências da Caixa com a finalidade de evitar a propagação do vírus aqui em Aracaju”, enfatizou Américo.

Ainda o parlamentar informou que também encaminhou ao prefeito o oficio nº 149/2020, com o mesmo teor de conteúdo.

Foto César de Oliveira

Por Sheyla Morales