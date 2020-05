Após três anos, Sejuc registra a primeira fuga no sistema prisional do estado de Sergipe

21/05/20 - 08:17:50

Após três anos sem nenhum registro, a Secretaria de Justiça de Sergipe (Sejuc) registrou a primeira fuga no Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (COMPAJAF) e o primeiro do sistema prisional.

As primeiras informações são de que cinco internos teriam conseguido fugir do local onde se encontravam por conta do coronavírus. Várias viaturas das policias militar e civil está na região tentando localizar os fugitivos.

Sejuc confirma a fuga e emite nota sobre o ocorrido

A Secretaria de Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor (Sejuc) confirma a ocorrência de uma fuga na madrugada desta quinta-feira (21), de 05 internos que se encontravam custodiados no Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (Compajaf). Ao longo de três anos e meio, essa é a primeira evasao registrada no sistema prisional Sergipano.

Segundo as primeiras informações, os presos estavam em um setor de isolamento, em razão da apresentação de sintomas característicos da Covid-19 e conseguiram acessar a parte externa do pavilhão, por onde acabaram fugindo.

O Departamento do Sistema Prisional (Desipe) acionou a perícia para verificar em quais condições a fuga aconteceu. Equipes de policiais penais e da Secretaria da Segurança Pública (SSP) estão em diligência para tentar localizar os fugitivos.

A Sejuc reafirma que o plano de contingência no período da Pandemia está sendo aplicado em todo o sistema e dará mais informações durante a manhã sobre a identificação dos internos.

Colaborou com informações o radialista Sandoval Noticias