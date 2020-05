Aulas práticas e bons estágios impulsionam inserção no mercado

Bate-papo com ex-alunos revela que instituições bem equipadas geram profissionais realizados

Por Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, além de formar profissionais de nível superior, se preocupa em introduzi-los no mercado de trabalho. Nesse sentido, a Instituição oferece em seus laboratórios, excelentes equipamentos para a prática de seus alunos. Boa parte deles, quando formados é abraçada pela instituição através do Núcleo de Trabalhabilidade Emprego e Carreira (NTEC), que ajuda no contato deles com as empresas parceiras do Centro Universitário.

O coordenador do curso de Fisioterapia da UNINASSAU Aracaju, Paulo Autran, teve a iniciativa de dividir lives com seus ex-alunos da Instituição para manter o contato com os egressos e falar sobre o mercado de trabalho. A primeira convidada foi a fisioterapeuta Maiara Julião. “Considero muito importante incentivar nossos alunos e ex-alunos a desenvolver sua capacidade intelectual e verbal contando um pouco da experiência na academia e como planejam sua vida profissional. Convidei a Maiara porque se destacou no curso e tem se mostrado uma excelente fisioterapeuta”, explicou.

Maiara afirmou que a UNINASSAU lhe ofereceu uma ótima preparação, contando com a parte prática e estágios supervisionados. “Eu tive a oportunidade de aprender muito na Instituição, além de poder contar com laboratórios de ponta, onde pude praticar a Fisioterapia com equipamentos modernos. Além disso, participei de estágios que me prepararam para ser uma boa profissional”, destacou a egressa.

Paulo Autran falou ainda que, mesmo muitos alunos morando no interior do estado, contam com o apoio das instalações da Instituição. “Maiara estudava à noite, vinha de ônibus da cidade onde morava, Estância, Sul de Sergipe, mas se integrou nos projetos do Centro Universitário, a exemplo de outros estudantes que hoje já se encontram empregados. Com o nosso Núcleo de Trabalhabilidade, temos inserido muitos novos profissionais no mercado de trabalho”, ressaltou o fisioterapeuta.

“Na UNINASSAU, encontrei apoio para realizar meu projeto de ser fisioterapeuta e, mais que isso, me senti valorizada”. Ela disse que a Instituição sempre a apoiou e contribuiu para que se tornasse uma boa profissional. “Fiz estágios em diversas áreas, passando por ortopedia, pediatria e outros. Hoje, faço pós-graduação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”, relatou Maiara.

NTEC

O Núcleo de Trabalhabilidade Emprego e Carreiras é um importante setor da UNINASSAU. “Por meio dele, nós orientamos nossos alunos e ex-alunos com relação ao mercado de trabalho. Eles recebem dicas de como fazer currículos adequados, como se vestir para entrevistas, dicas de comportamento. E o mais importante, a Instituição mantém parcerias com empresas para que o aluno ou o egresso seja inserido no mercado”, explicou Paulo.

