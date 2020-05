Banese Card reduz taxa de parcelamento de fatura do cartão

21/05/20 - 16:10:16

O Banese Card, cartão administrado pela Sergipe Administradora de Cartões (Seac), reduziu a taxa de parcelamento de fatura de 8,9% para 6,98%. Com uma taxa de juros mais atrativa, a medida vai ajudar os clientes a organizarem melhor seus pagamentos em tempos de pandemia do novo coronavírus. As ofertas estão sendo enviadas através das faturas e podem ser consultadas ou simuladas também através da Central de Atendimento Exclusiva para Renegociação.

Para aderir à oferta de parcelamento, é necessário efetuar o pagamento do valor da parcela desejada, de forma única, até a data de vencimento da fatura. Caso isto ocorra em feriado nacional ou final de semana, o pagamento poderá ser feito no primeiro dia útil seguinte.

“Queremos auxiliar os nossos clientes com mais essa possibilidade de minimizar os impactos causados pela pandemia. A ação de redução já contemplou 10% dos clientes que aderiram ao parcelamento da fatura com a nova tarifa, e mantiveram o pagamento em dia e o cartão ativo para a realização de novas compras”, revela Katiane Bezerra, superintendente de Operações e Tecnologia da Seac”.

Quem tiver fatura em débito autorizado deverá solicitar o cancelamento do serviço, para aderir ao parcelamento da fatura. Todos os clientes ativos podem ter acesso à redução da taxa. Os interessados devem entrar em contato com a Central de Atendimento Exclusiva para Renegociação, cujos números são 4007-2513 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 605 1553 (demais localidades), e funciona de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 14h.

Durante o processo de isolamento social, a orientação é que os clientes resolvam tudo que precisam usando o app ou portal do Banese Card. O cartão está realizando outras ações para ajudar os clientes, a exemplo de reduções nas taxas de renegociação de dívidas e também nas taxas de antecipação de recebíveis.

Por Paula Oliveira