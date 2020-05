BANESE INFORMA QUE VAI ABRIR AGÊNCIAS SEGUINDO ORIENTAÇÃO DA FEBRABAN

Seguindo orientação da Federação Brasileira de Bancos – Febraban – e assegurando a prestação dos serviços bancários essenciais à população, o Banco do Estado de Sergipe (Banese) informa que abrirá suas agências amanhã (22/05) e segunda-feira (25/05).

O horário de expediente ao público nas agências Banese não sofrerá alteração e será das 9h às 14h. O funcionamento dos caixas eletrônicos também não terá alteração, assim como o sistema de automação do banco e o horário limite para TED.

As agências do Banese vão manter um contingente mínimo para atender as seguintes atividades presencialmente:

·Alteração de senha do cartão magnético (4 dígitos);

·Alívio de numerário de correspondentes;

·Cadastro de usuário e senha – Internet Banking Pessoa Jurídica (IBPJ);

·Cheques devolvidos (Resgate);

·Concessão de Empréstimos:

·Entrega de cartão magnético;

·Estorno de transações nos Canais de Autoatendimento;

·Pagamento de títulos de valor igual ou superior a R$ 250 mil;

·Resgate de aplicação financeira;

·Saques sem cartão magnético (avulso);

·Solicitar novo Código de Segurança (Contrassenha LETRAS);

·Sustação e Cancelamento de Cheques.

Quanto ao pagamento de contas, não haverá postergação de vencimento nos dias 22 e 25 de maio. Todos os pagamentos nestas datas serão processados normalmente. Os canais eletrônicos do banco permanecerão disponíveis para atender as necessidades dos clientes.

