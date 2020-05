BELIVALDO E DEMAIS GOVERNADORES PEDEM SANÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

21/05/20 - 16:44:09

O governador Belivaldo Chagas (PSD) participou nesta quinta-feira (21), de uma reunião, por meio de videoconferência, com o presidente Jair Bolsonaro e demais governadores do Brasil.

A reunião serviu para os governadores solicitarem a sanção do projeto de auxílio financeiro aos entes federativos. Também participaram da videoconferência o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maria; o presidente do Senado, Davi Alcolumbre; além de ministros do Governo.

O presidente Jair Bolsonaro informou que vai sancionar o projeto de socorro aos estados com alguns vetos.

O governador Belivaldo Chagas enfatizou que o projeto é fundamental para socorrer os Estados e Municípios no enfrentamento da crise. “O momento é de parceria entre União, Estados e Municípios para superarmos esses desafios. Esses recursos serão de grande importância para ajudar os Governos a honrar os compromissos neste momento de pandemia”, pontuou Belivaldo.

“Esse projeto vem nessa linha, projeto construído no Congresso Nacional junto com governo federal, que hoje vem à sua sanção em um momento muito importante no enfrentamento à crise. A união de todos no enfrentamento à crise vai criar com certeza as condições para que nos segundo momento possamos tratar do pós-pandemia da recuperação econômica, da recuperação dos empregos”, disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.