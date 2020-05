Case distribui quase 18 mil medicamentos nos primeiros 15 dias de maio

21/05/20 - 16:54:13

O Centro de Atenção Integral à Saúde (Case), órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou 4.619 entregas domiciliares de medicamentos em Aracaju até a última sexta-feira, 15. O número corresponde a cerca de 60% do total de 7.667 usuários contemplados com o serviço na capital. Para os usuários do interior do Estado o Case fez a distribuição de 13.375 medicamentos. A entrega domiciliar, que já atendia a pacientes transplantados, crônicos renais e idosos, foi estendida para todos os beneficiários da capital como forma de se evitar aglomerações em tempos de pandemia do novo coronavírus.

A entrega no interior se dá através do Serviço de Atendimento ao Preposto (SAP), que retira no Case o medicamento em nome do paciente, conforme informou a coordenadora da Assistência Farmacêutica da SES, Juliana Oliveira, que reforça junto aos pacientes do interior a importância de buscarem as Secretarias de Saúde dos seus municípios para terem acesso aos medicamentos.

O Case tem 24 mil usuários cadastrados e dispensa, todos os meses, medicamentos, insumos e meios auxiliares de locomoção (próteses, órteses, cadeira de rodas, entre outros). Segundo Juliana Oliveira, para não expor os usuários ao novo coronavírus, cuja maioria é idoso ou pessoas com doenças crônicas, a SES precisou agir rápido e de forma organizada e segura para montar uma nova estrutura de atendimento. “A entrega domiciliar é feita por 18 entregadores, sendo 15 em motocicletas e três em veículos da SES, para volumes maiores”, enfatizou.

Comunicação

A coordenadora lembrou que o Case mantém abertos os seus canais de comunicação que são telefones fixos e whataspp, oportunizando ao usuário tirar dúvidas ou fazer indagações acerca dos serviços. O usuário pode entrar em contato através dos telefones 3234-9723, 3234-3419, 3234-3414, 3234-3411, 3234-3402, 3234-3410, 3234-3406, 3234-3403, 3234-3400, 3234- 3408, 3234-3421 e 3234-3407 ou pelo whatsapp:98891-2838 e 98816-6487.