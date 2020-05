DELEGACIAS DA CAPITAL FUNCIONAM EM REGIME DE PLANTÃO SEXTA E NA SEGUNDA

21/05/20 - 13:43:10

A alteração no funcionamento é decorrente da antecipação de dois feriados, um estadual e outro municipal. Delegacias fora da capital funcionam na segunda

Em virtude da antecipação de dois feriados, um estadual e outro municipal, a Polícia Civil informa que as unidades policiais da capital atuarão em regime de plantão. A alteração no funcionamento das delegacias localizadas em Aracaju é válida tanto para esta sexta-feira, 22, quanto para a próxima segunda-feira, 25. As atividades normais retornam na próxima terça-feira, 26.

Os dois feriados antecipados são Emancipação Política de Sergipe e São João. O primeiro, teve a antecipação por meio de Projeto de Lei Estadual aprovado na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). O segundo, teve a aprovação pelos vereadores do município de Aracaju.

Com isso, os servidores que laboram no expediente das delegacias da capital não estarão trabalhando. Assim, as atividades ficam restritas aos policiais atuantes nas plantonistas das respectivas delegacias. Os eventuais procedimentos de urgência ficam a cargo da Central de Flagrantes.

Os servidores policiais que laboram na Delegacias de Polícia Civil vinculadas à Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal), mas que atuam em área de circunscrição diversa da de Aracaju, a exemplo das delegacias com sede em Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos coqueiros, retornarão às atividades de expediente normal na segunda-feira, 25, o que também é válido para as delegacias vinculadas à Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci).

