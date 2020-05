EDUCAÇÃO DE ITABAIANA: PROFESSORES RECEBEM SALÁRIOS ANTECIPADOS

21/05/20 - 06:02:10

Mesmo em meio as imensas dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, que já é considerada a maior crise sanitária, de saúde pública e da economia dos últimos 100 anos em todo o planeta, a Prefeitura de Itabaiana mantém seu compromisso com uma Educação Pública de qualidade. Por isso que neste dia 20 de maio, Dia do Pedagogo, imensos esforços foram realizados e o salário dos professores da rede municipal foram pagos de forma antecipada.

“Desde o início de nossa gestão, há mais de sete anos, assumi esse compromisso e dele não abro mão, pois os professores são responsáveis pelo futuro de nossas crianças e merecem respeito”, destaca o prefeito Valmir de Francisquinho, ao anunciar o pagamento dos professores neste 20 de maio. “Salários antecipados, pagos dentro do mês, sem atrasos e com total respeito aos direitos trabalhistas já são uma tradição em Itabaiana. E, em meio a essa pandemia, temos feito de tudo para garantir que nossos professores tenham seus salários na conta o mais cedo possível”, conclui o prefeito.

Todo esse compromisso e respeito com a categoria acaba encontrando um respaldo especial justamente entre os profissionais da Educação municipal. Prova disso é que, mesmo com as aulas suspensas, os trabalhos seguem sendo realizados, sempre respeitando as orientações das autoridades sanitárias para que se evite a propagação da contaminação pelo novo coronavírus.

Um exemplo disso foi reunião ocorrida na última segunda-feira, 18, na Secretaria de Educação, que contou com a participação da secretária da pasta, Mércia Felix, da secretária de Agricultura, Lorena Souza, e técnicos de ambas as secretarias. Nela se discutiu a necessidade de instalação de cloradores de pastilha em algumas unidades escolares que possuem poços artesianos. “Ressalte-se que a água proveniente dos poços serve não apenas para abastecer as escolas, mas também a comunidade na qual ela está inserida”, destacou Mércia.

E também nessa semana mais dois ótimos exemplos de compromisso e da participação dos profissionais da Educação itabaianense ocorreram. Na Escola Municipal Maria Faustina Barreto, no bairro Queimadas, os professores da unidade deram um show no combate à ociosidade dos alunos através da entrega do caderno de atividades, com sugestões de leituras, histórias infantis e literárias, além de orientações sobre os cuidados necessários para combater a Covid-19, sempre com as devidas precauções observadas.

Já na Escola Municipal Elizeu de Oliveira, no bairro Miguel Teles de Mendonça, a professora Shirley Simone, do 2º ano B, teve uma ideia e a executou, elaborando um folheto informativo sobre como usar corretamente a máscara de proteção respiratória, item obrigatório para quem precisar sair de casa. O material foi entregue acompanhado de uma máscara, reforçando a necessidade de prevenção e de cuidados.

“Quando vejo o quanto nossos professores se dedicam aos nossos alunos, tenho cada vez mais certeza de que o caminho da valorização dos profissionais da Educação é o mais correto a ser seguido. Quando essa crise pandêmica passar, e ela vai passar, com fé em Deus, sei que nossos estudantes voltarão às aulas ainda mais felizes, pois eles também reconhecerão o compromisso que os professores têm com a educação itabaianense”, finaliza o prefeito Valmir de Francisquinho.

Fonte e foto assessoria