FÁBIO DE PEDRINHO VALADARES É PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

21/05/20 - 07:18:08

O agrupamento composto pelos partidos PTB e PSL, liderado pelo deputado estadual Rodrigo Valadares, anunciou nesta quarta-feira, 20, através das redes sociais, a oficialização da pré-candidatura de Fábio de Pedrinho Valadares à prefeitura de Simão Dias. A decisão foi tomada após consulta aos membros do agrupamento que, por unanimidade, reconheceu Fábio como melhor opção para o próximo pleito. Em defesa à pré-candidatura, Fábio de Pedrinho Valadares frisou que pretende apresentar propostas modernas para elevar Simão Dias ao status que a cidade merece.

De acordo com o pré-candidato, o município que fica a 105 quilômetros da capital, precisa fomentar a geração de emprego para os simão-dienses, principalmente o primeiro emprego, além de incentivar o comércio local e a agricultura. E ressalta: “Nossa pré-candidatura já nasce grande. Construímos um belo time de pessoas de bem e comprometidas com o futuro da nossa cidade, construímos uma chapa completa de pré-candidatos a vereadores fichas limpas que pensam em Simão Dias como a gente.”.

Fábio Santana Valadares é conhecido como Fábio de Pedrinho Valadares, filho do saudoso Pedrinho Valadares, que morreu no trágico acidente aéreo que também vitimou o presidenciável Eduardo Campos, e é irmão do deputado estadual Rodrigo Valadares. Atual presidente estadual do PSL em Sergipe, Fábio é formado em Administração pela Unit, e após a perda do pai assumiu o controle das empresas e da fazenda da família em Simão Dias.

Foto: Divulgação