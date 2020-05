Gualberto apóia antecipação de feriado para aumentar isolamento social

21/05/20 - 06:49:39

Durante a 5ª Sessão remota da Assembleia Legislativa de Sergipe, realizada nesta quarta-feira (20) através de videoconferência, o deputado estadual Francisco Gualberto (PT) votou favorável ao projeto de lei do Executivo que transfere o feriado estadual de 8 de julho para esta sexta-feira, dia 22 de maio. A antecipação do feriado de 8 de julho, emancipação política de Sergipe, tem o objetivo de ampliar a possibilidade de isolamento social em Sergipe. Portanto, trata-se de mais uma ação de combate à propagação do coronavírus (Covid-19) no estado.

Durante a votação, Gualberto rechaçou posicionamento de deputados que criticam o governador Belivaldo Chagas alegando que há falta de planejamento em suas ações. “Muito pelo contrário. O governador está exatamente dentro de um planejamento que ajude a salvar vidas”, disse Gualberto, lembrando que os números do coronovírus no país estão subindo consideravelmente. “Cada sergipano que tem sentimento que aflora quando escuta uma notícia de contaminação ou morte de alguém, sabe que o que Belivaldo está fazendo é orientado pelos números, porque a ciência vem mostrando que o fortalecimento do isolamento social diminui o número de casos de contaminação e de óbitos”, argumentou.

Até a noite de ontem, dia 19, o país tinha registrado 17.971 mortes pela Covid-19. Além disso, o Brasil atingiu 271.628 diagnósticos, sendo 17.408 casos confirmados. Nesse sentido, Francisco Gualberto lembra que o Brasil está em 3º no ranking mundial em número de casos de morte. Apenas Estados Unidos e Rússia têm mais casos que o Brasil. “O governador, sua equipe e nós estamos trabalhando para que essa curva de ascendência em Sergipe não caminhe no sentido que caminhou em outros estados, como o Rio de Janeiro. Lá tem hospital que atende exclusivamente ao coronavírus e teve que fechar as portas por falta de capacidade de receber mais alguém”, frisou o deputado. “Todas essas medidas são para que Sergipe não chegue a esse ponto”.

Para Francisco Gualberto, o problema do combate ao coronavírus é mais urgente. “O segundo problema também vem para o mundo todo, ou já está aí, que é o da economia. Mas quanto mais ações que diminuam o sofrimento e o número de mortes em Sergipe, melhor. Ou será que todos os profissionais de saúde, especialmente os especialistas da área, estão errados quando pedem para que as pessoas não saiam de casa se puderem?”, questiona. “Tudo o que a gente puder fazer para que esse vírus possa ir diminuindo sua circulação, faremos. Com isso nós estamos, ao mesmo tempo, fazendo o salvamento de vidas. É assim que eu enxergo”, disse o parlamentar, repudiando um documento encaminhado recentemente ao governador de Sergipe. com chancela de um deputado federal de Sergipe, pedindo a reabertura do comércio. Gualberto considera essa uma ação desumana, desprovida de sentimento humano.

Por Gilson Sousa