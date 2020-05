GUSTINHO TENTA CONFUNDIR A CABEÇA DO ELEITORADO LAGARTENSE, DIZ DEPUTADO

21/05/20 - 06:20:32



No desespero de tentar confundir a cabeça do eleitorado lagartense, o grupo político comandado pelo deputado Gustinho Ribeiro, esposo da atual prefeita da cidade Hilda Ribeiro, tenta a todo custo fazer a junção do óleo e da água, lançando várias notícias Fake News afirmando que Valmir e Ibrain Monteiro estariam se aliando ao grupo dos Saramandaia, que é representado na cidade pelos integrantes da família Reis.

Quem conhece a história política do município de Lagarto sabe que a família Monteiro não vai se aliar aos Saramandaias, todos sabem inclusive, que foi Rosendo Ribeiro, a principal liderança do grupo Bole Bole quem lançou Valmir Monteiro na política, tornando-se seu principal aliado. Essas notícias Fake News, lançadas pela situação é uma tentativa desesperada do deputado Gustinho Ribeiro atual comandante político e administrativo de Lagarto, de fazer com que a população esqueça sua traição ao grupo dos Bole Bole. Esta é mais uma tentativa torpe do deputado Gustinho, que tenta a todo custo confundir a mente dos eleitores da cidade querendo misturar água e óleo, mas todos sabem que esses dois elementos não se misturam.

Assessoria de imprensa do deputado Ibrain Monteiro