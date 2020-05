Justiça Federal em Sergipe seleciona estagiários de Jornalismo e Design Gráfico

21/05/20 - 14:31:35

Inscrições – online e gratuitas – podem ser realizadas até o dia 29 de maio. É preciso ter média igual ou superior a 7,0 e ter cursado ao menos 50% do curso…

A Justiça Federal em Sergipe (JFSE) abre inscrições, até o dia 29 de maio, para a contratação de um estagiário de Jornalismo e um de Design Gráfico. Para participar do processo seletivo, é preciso que o estudante esteja matriculado em curso de Jornalismo e Design Gráfico oferecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), já ter cursado, no mínimo, 50% do total necessário para a sua conclusão e estar cursando, no máximo, o antepenúltimo semestre do curso.

Também é preciso possuir Média Geral Ponderada (MGP) igual ou superior a 7,0 e preencher corretamente o formulário de inscrição, disponível no endereço eletrônico https://www.jfse.jus.br/inscricao.html, anexando o histórico escolar onde conste a MGP e o período cursado pelo candidato, além de documento oficial de identificação. As inscrições são gratuitas.

Provas

A seleção será realizada em etapa única, que consiste em prova objetiva de conhecimentos acerca da Organização do Estado e dos Poderes e específicos de cada área acadêmica. A prova será realizada na cidade de Aracaju/SE – em local a ser previamente divulgado no site da JFSE – e tem previsão de realização às 9h do dia 14 de junho.

O estagiário fará jus a auxílio financeiro, auxílio-transporte e seguro obrigatório contra acidentes pessoais. A jornada de atividades é de quatro horas diárias e 20 semanais, em período compatível com o expediente do órgão e com o horário escolar do estagiário. A duração do estágio será de um ano, prorrogável por igual período, caso haja interesse da Administração.

Mais informações: [email protected] / www.jfse.jus.br

Justiça Federal em Sergipe (JFSE)