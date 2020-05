Líder de uma facção criminosa que atuava no Norte do Brasil é preso em Simão Dias

21/05/20 - 19:37:38

Uma operação do Complexo de Operações Policiais Especiais (COPE) da Polícia Civil de Sergipe e da Polícia Civil do Amazonas localizou na tarde desta quinta-feira, 21, no município de Simão Dias, distante 110 Km de Aracaju, um dos líderes de uma facção criminosa em atuação na região norte do Brasil.

Enilton Cordovil Coelho, conhecido como “Roleta”, também tinha atuação no Estado do Ceará, onde possuía registros de vários assaltos a banco.

No entanto, segundo o delegado André David, o suspeito também respondia pelos crimes de homicídio e tráfico de entorpecentes no Estado do Amazonas. Embora estivesse homiziado no interior de Sergipe, as investigações mostraram que Enilton estava em plena atividade criminosa.

A Polícia Civil do Estado do Ceará divulgou uma lista recente com os 15 maiores criminosos à solta e Enilton figurava na lista. Ele chegou a ser preso naquele Estado por assalto a carro-forte, mas conseguiu fugir do sistema prisional. Enilton não se intimidou com a abordagem policial no interior de Sergipe e reagiu, sendo alvejado e morto em confronto.