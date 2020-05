PREFEITURA INFORMA QUE ESTÁ GARANTIDA REGULARIDADE DE CONSULTAS NO CEMAR

21/05/20 - 06:03:45

Após um período de readequação para garantir a segurança dos usuários e servidores durante a pandemia de covid-19, o Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar) da Prefeitura de Aracaju, localizado no bairro Siqueira Campos, retomou, ainda no início deste mês, a regularidade dos atendimentos de todas as especialidades médicas disponíveis na unidade, garantindo a devida continuidade do tratamento dos pacientes.

Devido à pandemia, alguns atendimentos precisaram ser suspensos, até que o centro especializado pudesse ser organizado para atender às orientações do Ministério da Saúde do que diz respeito à situação de emergência sanitária.

Ainda assim, alguns serviços nunca foram descontinuados, como o de pré-natal de alto risco; tratamento de hanseníase, tuberculose, infecções transmitidas sexualmente, glaucoma, entre outros.

Na medida em que o espaço foi readequado as consultas eletivas retornaram, voltando a funcionar completamente no dia 6 de maio. As consultas são agendadas previamente pelo Núcleo de Controle, Avaliação e Regulação (Nucar), da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Aracaju.

“Esse núcleo de regulação entra em contato com a população, os pacientes que estão nas filas de espera, via telefone, informando o dia e o horário de agendamento da consulta. Para evitar aglomerações essas consultas são marcadas em blocos”, explica a coordenadora do Cemar, Maria José Teles.

Para receber os usuários todas as medidas de segurança estão sendo adotadas, como indicações para respeito à distância mínima entre as pessoas, o fornecimento de álcool em gel e equipamentos de proteção individual para os servidores.

Além disso, ainda no contato telefônico feito pela Central de Regulação, é salientado a necessidade de respeitar os decretos municipal e estadual no que se refere ao uso obrigatório de máscaras.

Com as adequações feitas os serviços e tratamentos essenciais aos aracajuanos seguem sendo disponibilizados, de maneira que, apesar da intensidade no combate à pandemia de coronavírus, as outras enfermidades não sejam subestimadas.

Informações e foto SMS