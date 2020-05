Prisão domiciliar voluntária

21/05/20 - 00:13:18

Não é fácil segurar o povo em casa. Por uma semana até que alguns suportam, mas por muitos dias fica difícil. A prisão domiciliar, mesmo voluntária, cria angústia e causa depressão, que afeta cabeça, corpo e membro. Principalmente quando o ‘ficar em casa’ não é por determinação judicial, mas para não ser contaminado por um vírus que não se vê, não se pega e nem se tem absoluta certeza que existe. A reação é terrível e a sensação é que estamos pagando por algo que não cometemos, principalmente porque não se pode ver filhos, irmãos, parentes, amigos e outras amizades mais próximas que não dão para citar.

E um feriado prolongado sem curtir uma praia de biquininhos? Ou, dependendo da preferência, de bem apertados e expostos sungões? Também sem viajar, sem descansar nos resorts ou se recolher em fazendas e abocanhar um churrasco. Negar-se a fazer tudo isso para evitar a possibilidade de ser infeccionado por um vírus, com toda essa exposição de vida boa lá fora, realmente é um suplício que jamais alguém imaginava a se submeter. Mas, em se rejeitando tudo isso, aceitando o isolamento difícil e enfadonho, que serve para evitar uma infecção que pode levar à morte, não se discute. Pratica-se para se salvar.

Talvez haja exagero nesse esforço ‘para se salvar’, mas o Covid-19 passa a impressão que é um velho vírus, que se fortaleceu para desafiar a ciência e avança tanto a cada minuto, mas estanca para identificar a estrutura de uma partícula que desafia todos os conceitos avançados da tecnologia científica. Pode-se até concluir que os estudos mais profundos da ciência se perdem em um simples vírus, que nasce nos confins da China e causa esse horror em todas as partes do mundo.

Há muita dificuldade em identificá-lo. O Covid-19 pode estar em você, que lê essa coluna agora, mas de forma assintomática. E é exatamente nessa força de penetrar sem expor sintoma ou dor, que está o perigo de transmiti-lo a milhões de pessoas que, de forma educada, aperta sua mão, conversa com você, beija-lhe a boca ou simplesmente toca-lhe à face. Em razão desse poder de chegar quase de forma impossível, pela invisibilidade, está o maior perigo de o Covid se acomodar confortavelmente em seu corpo, não fazer-lhe mal, mas atingir a outros através de gotículas a qualquer manifestação que saia de sua boca.

Imagina uma feira livre? Centenas de pessoas circulando próximas. Uns espirram, outros tossem, todos conversam sem parar, como é natural nesses ambientes públicos. Se cada assintomático é capaz de contaminar três pessoas, em poucas horas até 50% estão com a doença, que pode se manifestar, inclusive de forma grave, dependendo das condições de risco em que cada cidadão esteja. Mas, claro, isso vai passar. Não demora tanto. Dentro desse otimismo. e para evitar proliferação maior por mais tempo para chegar ao fim, é que cada um deve fazer sua parte.

Esquecer as delícias expostas acima, para os que saem de casa, e promover um isolamento social utilizando meios que melhorem o astral, para conviver até com angustias indesejáveis, desde que saia vivo dessa para desfrutar dos momentos prazerosos que a vida nos concede sempre.

Falta Cloroquina

Três farmácias consultadas pela coluna informaram que há “uma alta demanda pelo Cloroquina”, medicamento receitado pelo presidente Jair Bolsonaro para cura do coronavírus.

*** A lista de pedidos é grande, porque o medicamento está em falta e a venda é feita sob prescrição médica.

*** Não há mais Cloroquina no estoque das farmácias.

Procura grande

A procura pelo medicamento é muito grande, sinal que a orientação de Bolsonaro está sendo seguida, mesmo por alguns que não acreditam na eficácia do remédio.

*** Quem toma o Cloroquina também não acredita no que falam médicos e entidades da Saúde. Acha que “se não faz mal, por que não tomar”? Apesar dos efeitos colaterais.

Bancos abrem

O feriado de São João foi antecipado para amanhã e o de 8 de Julho será segunda-feira. Tudo bem. Mas os bancos abrem suas portas normalmente.

*** O próprio governador Belivaldo Chagas acha natural à abertura dos bancos nesse momento, principalmente porque paga parcela do auxílio emergencial aos que mais precisam.

*** O deputado Luciano Pimentel chegou a consultar sobre isso e o líder do Governo, Zezinho Sobral, disse que a PGE havia liberado os bancos.

Sobre fake news

A Avaaz, portal que detecta de denuncia fake news, avisa que profissionais de saúde de todo o Brasil estão pedindo ajuda: “fake news ameaçam nossas vidas e estão dividindo nosso país”.

*** Esses profissionais estão desesperadamente pedindo ao Facebook, e todas as redes sociais, que mostrem os fatos aos usuários que forem vítimas dessas mentiras, para acabar de vez com essa infodemia.

Vírus e chuvas

Além do risco da pandemia do coronavírus, cidades do interior de Sergipe – região Sul e agreste – estão sofrendo com as fortes chuvas que caem no Estado.

*** Ocorreram inundações em várias cidades, como Itabaiana, Estância e Laranjeiras, o que causou danos à população.

Danielle e críticas

A pré-candidata a prefeita de Aracaju, Danielle Garcia (Cidadania), sofre campanha pelas redes sociais, com um video que a critica pelo apoio que tem do Partido Liberal (PL), presidido em Aracaju pelo empresário Milton Andrade.

*** A crítica é porque o PL, como partido do centrão, ganhou alto cargo no Governo Bolsonaro, do qual a delegada é oposição e faz críticas.

*** O vídeo diz que mostra “a face oculta da nova política”.

Fala sobre segurança

Enquanto isso, Danielle Garcia diz que “dados mais recentes, divulgados ano passado pela ONG para a Segurança Pública e a Justiça Penal do México, mostrou que Aracaju ocupava a 24ª posição no ranking de cidades mais violentas do mundo”.

*** – Praticamente um ano se passou e o que vocês acham da segurança pública da cidade?

Capela está fervendo

O clima político em Capela ferve e ataca mais que o coronavirus. O prefeito de Ilha das Flores, Christiano Rogério, postou um áudio em que responde ao ex-prefeito Manoel Messias Sukita com dureza.

*** Cristiano vive em Capela com sua mulher, a prefeita Silvany Mamlak, que tenta a reeleição.

*** Christiano teria atingido a filha de Sukita, Isadora, ao acusá-la de “membro do crime”.

Vai à Justiça

Houve reação imediata de pessoas ligadas a Sukita, que fez a defesa de Isadora e também responderam forte a Christiano.

*** Tudo índica que o caso vai parar na Justiça e já foi citada até a Lei Maria da Penha. O bolo é grande…

Janela volta a abrir

Uma dúvida que fica em caso do adiamento das eleições para dezembro: a janela volta a se abrir para troca de partidos e novas filiações?

*** É preciso que se esclareça bem, porque esse direito acontece geralmente a seis meses antes da eleição.

*** Nesse caso, se o pleito for para dezembro, a janela terá que ser reaberta e fechar no final de junho.

Conversas avançam

Pré-candidato a prefeito pelo PT, Márcio Macedo, diz que vem se reunindo online com aliados, para organizar programa de Governo e tratar da área de comunicação.

*** Também conversa com alguns políticos por aplicativos, que podem ou não avançar para formação de alianças.

Georlize em ação

A pré-candidata à prefeita pelo DEM, delegada Georlize Teles, tem participado de lives e dialoga online com lideranças políticas.

*** Conversa mais com dois partidos: PSB e Patriotas, embora as portas estejam abertas para outras legendas, que poderão se somar ao projeto.

Live com Emília

Georlize já conversou com a vereadora Emília Corrêa (Patriotas) e adoraria tê-la como vice, mas Emília não abre de tentar a reeleição e decidiu por isso.

*** Logo no início da pré-candidatura, Georlize topava ser vice de Emília Corrêa, caso ela quizesse disputar a Prefeitura. Não aconteceu…

Diálogo com PSB

Mas Georlize Teles não parou por aí. Teve conversas com o PSB, primeiramente com o vereador Elber Batalha e depois com o ex-deputado federal Valadares Filho, pré-candidato a prefeito pela legenda.

*** Pelo menos por três vezes tiveram juntos e não está descartada a possibilidade de uma aliança entre DEM, Patriotas, PSB e um outro partido.

*** Voltarão a conversar quando houver um recuo na Pandemia. Em caso de formação de bloco, o candidato a prefeito seria Valadares e a vice ficaria com Georlize.

Brinca com a vida

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, diz que a liberação da cloroquina é um ato político desprovido de amparo científico. Bolsonaro brinca com a vida dos brasileiros.

*** – Volta com a falsa esperança da cloroquina e ainda tenta se livrar através de uma medida provisória da responsabilidade das quase 18 mil mortes até agora.

Pedido de impeachment

Rogério Carvalho informou que hoje as 11 horas, o PT e diversos partidos. além de 300 entidades sociais, entram com o pedido de impeachment do Bolsonaro.

*** Segundo Rogério, são diversos os crimes de responsabilidade do presidente Bolsonaro. É hora de dizer basta!

Um bom papo

Causam problemas – As chuvas que caíram na madrugada de quarta-feira causaram problemas nas rodovias e assustou habitantes em relação a adutora do Poxim.

Aprovam adiamento – Pré-candidatos a prefeito de Aracaju concordam com adiamento das eleições para o final do ano, em razão da pandemia.

Sobre legislação – Algumas lideranças políticas admitem que, em caso de prorrogação, deve ser tudo muito bem explicado em relação à legislação eleitoral.

Com discrição – Maioria dos políticos se mostra preocupada com a pandemia do coronavirus, mas não deixam de tratar, com discrição, sobre as próximas eleições.

Usam o momento – Assaltos estão acontecendo nos bairros de Aracaju neste período e os marginais agem com facilidade, geralmente armados.

Maria – Como não quis ou não pode por lei fechar estradas, paulistanos lotando o litoral e espalhando o vírus.

Seria vinho? – Segundo a revista Época, ministro do STJ toma suco de uva durante julgamento e todos acham que é vinho.

Sobre recesso – O deputado Capitão Samuel apoia a suspensão do recesso parlamentar no mês de julho em razão do vácuo deixado pela pandemia.

Gaudêncio Torquato – Notícia preocupante: nova onda do vírus aparece na China! Com contaminados sofrendo mais tempo para cura! O covid19 em mutação.