Procon notifica estabelecimentos comerciais por descumprimento do Decreto Estadual

21/05/20 - 12:30:35

O Procon/SE realizou mais uma fiscalização relacionada ao cumprimento do Decreto Governamental que tem como objetivo diminuir os riscos de contágio pela Covid-19. Em ação na cidade de Estância, nessa quarta-feira, 20, foram visitados 25 estabelecimentos comerciais.

De acordo com o Procon/SE, foram 10 autos de constatação. Em alguns estabelecimentos comerciais foi pedido o fechamento. Em dois, foi isolada a área que tinha produtos que a comercialização não está autorizada no interior da loja. Por exemplo, supermercado, em que mais de 50% da loja era de produtos de variedades. Segundo a instituição, essas áreas foram isoladas.

A ação contou com a participação do Procon/SE, Procon Municipal, Guarda Municipal e Grupo de Ações Táticas do Interior (GATI). As fiscalizações do Procon/SE continuam para garantir o cumprimento das determinações legais, que seguem orientações das autoridades da área da saúde para enfrentamento ao Coronavírus.

Informações e foto ASN