Rosário do Catete: César Resende fará visitas virtuais durante a pandemia

21/05/20 - 06:39:49

O pré-candidato à prefeito de Rosário do Catete, César Resende (PDT), utilizou as redes sociais para anunciar reuniões virtuais com rosarenses para falar sobre o município.

“Sei que muitos estão sentindo minha falta nas casas de vocês. Mas em plena pandemia, temos que priorizar vidas; e o distanciamento é a única arma que temos nesse momento. É

por isso que, em respeito a você e à sua saúde, iremos realizar visitas virtuais”, afirmou.

César ressaltou ainda a oportunidade como início de um projeto de mudança em Rosário do Catete. “Vamos usar a tecnologia para conversar sobre o futuro de Rosário! Estamos fortes e firmes no projeto que irá resgatar nossa autoestima e mudar de vez o nosso município para melhor. Um forte abraço a todos”, finalizou.

POR ASCOM/PDT-ROSÁRIO