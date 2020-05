Secretaria de Estado da Inclusão entrega roupas aos municípios

21/05/20 - 13:31:07

Excedente das roupas doadas pela população nas chuvas de 2019 foi higienizado e destinado a pessoas abrigadas nas unidades de acolhimento

Em mais uma ação em benefício do público socialmente vulnerável durante a pandemia de Covid-19, a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) está entregando, aos municípios sergipanos, 583 peças de roupa devidamente higienizadas e prontas para uso, destinadas às pessoas socialmente vulneráveis abrigadas nas unidades de acolhimento dos municípios sergipanos. A ação integra o projeto “Roupa boa a gente doa”, coordenado pela Diretoria de Inclusão e Direitos Humanos (DIDH) da secretaria, e parte do aproveitamento do excedente das doações recebidas na campanha solidária deflagrada junto à população, por ocasião das chuvas de 2019.

De acordo com a coordenadora de Conselhos e Comissões da DIDH, Elayne Passos, as peças estão sendo destinadas aos abrigos e às secretarias de Assistência Social dos municípios, para que façam chegar à população que está em situação de vulnerabilidade. “Nós separamos 583 peças de roupa que estavam em excelentes condições, fizemos a higienização e catalogamos por gênero e tamanho, montando kits. Foi um trabalho de muito empenho da diretoria, com o auxílio dos estagiários e voluntários essenciais para fazer acontecer. Temos certeza de que serão de grande utilidade para as pessoas que estão em situação de acolhimento institucional”, explicou.

Para a secretária de assistência social de Nossa Senhora das Dores, Jaiane Pereira, a iniciativa irá beneficiar muitas crianças em adolescentes em seu município. “É muito importante essa doação. As roupas chegaram em ótimo momento, pois temos um abrigo municipal regionalizado, que abrange seis municípios: Siriri, Capela, Aquidabã, Porto da Folha, Nossa Senhora das Dores e Cumbe. Essas roupas vão servir para crianças e adolescentes que estão fora do poder familiar, e que necessitam de toda a ajuda possível”, disse.

O representante do município de Pedrinhas e que também estava responsável pela entrega das roupas ao município de Arauá, João Nunes da Silva, ressaltou que as doações ajudarão crianças, adolescentes e idosos abrigados em diversos locais do estado, famílias que necessitam desses cuidados. “Esse tipo de doação de roupas sempre ajuda, porque distribuímos para locais que estão mais necessitados. Temos as crianças e adolescentes, mas geralmente é a família inteira que precisa. Nosso município está respeitando todas as recomendações determinadas pelo Estado”, afirmou.

Além dos servidores da SEIAS, voluntários e parceiros colaboraram com a lavagem e a higienização das roupas, a exemplo da Moderna Lavanderia, localizada na cidade de Aracaju. “Em parceria com a Secretaria, nós fizemos a higienização completa das roupas, com muito amor e carinho, para que elas possam chegar aos que mais precisam. Nesse momento em que estamos vivenciando essa pandemia, nós precisamos nos unir, e essas parcerias são de suma importância. Espero que essas parcerias possam beneficiar continuamente a população culnerável”, concluiu Larize Andrade, proprietária da Moderna Lavanderia.