SEJUC DIVULGA NOMES DOS CINCO INTERNOS QUE FUGIRAM DO COMPAJAF NESTA 5ª

21/05/20 - 13:00:03

Eles estavam isolados em decorrência de sintomas da Covid-19; Informações podem ser repassadas pelo 181 ou 190

A Secretaria de Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor (Sejuc) divulga os nomes dos cinco internos que fugiram do Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (Compajaf), durante a madrugada desta quinta-feira, 21. Ao longo de três anos e meio, essa é a primeira evasão registrada no sistema prisional Sergipano.

De acordo com a direção da unidade, os internos foram identificados como Erisvaldo Cardoso Crispim, 26; Carlos Alberto Cassiano de Freitas, 35; Felizardo dos Santos Saraiva, 45; Aderaldo da Conceição Lima, 32; e Adriano de Jesus Santos, 38. Eles apresentam sintomas da Covid-19 e estavam em isolamento.

Informações e denúncias que possam levar a recaptura dos foragidos devem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181), da Polícia Civil, ou pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), da Polícia Militar, no telefone 190.

Fuga

Os presos estavam em um setor de isolamento, em razão da apresentação de sintomas característicos da Covid-19 e conseguiram acessar a parte externa do pavilhão, por onde acabaram fugindo.

O Departamento do Sistema Prisional (Desipe) acionou a perícia para verificar em quais condições a fuga aconteceu. Equipes de policiais penais e da Secretaria da Segurança Pública (SSP) estão em diligência para tentar localizar os fugitivos.

O plano de contingência no período da pandemia do Coronavírus está sendo aplicado em todo o sistema e dará mais informações durante a manhã sobre a identificação dos internos.

Colaborou com informações Sandoval Noticias