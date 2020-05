SENAR INFORMA QUE FOI PRORROGADO SELEÇÃO PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO

21/05/20 - 10:54:42

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe –Senar/SE prorrogou a seleção para agente de desenvolvimento local. As inscrições podem ser realizadas até a próxima segunda-feira, 25.

O agente de desenvolvimento local trabalhará no âmbito do Programa AgroNordeste. As inscrições devem ser realizadas através do link https://bit.ly/2Xk8aH1 até o dia 25 de maio de 2020.

AgroNordeste

O AgroNordeste é um plano de ação criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e será desenvolvido em parceria com órgãos vinculados à pasta e instituições como CNA, Sena, Sebrae, Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Banco do Nordeste e o Banco do Brasil.

Da assessoria