SERGIPE DÁ MAIS UM SALTO NO NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES DO COVID

O governo do Estado dá mais um salto no nível de transparência das informações referentes as ações da Covid-19, segundo pesquisa divulgada pela ONG Open Knowledge Brasil. Na última avaliação, divulgada em 14 de maio, Sergipe ocupava a 12ª classificação do ranking nacional, e agora subiu 26 pontos, ocupando a 6ª posição. O Estado de Sergipe é classificado como “Alto”, quanto a qualidade das informações sobre a doença divulgadas pelos estados brasileiros.

O Índice de Transparência da Covid-19 elaborado pela Organização usa como parâmetros o conteúdo, o detalhamento e o formato das informações divulgadas. Ela estabeleceu critérios que avalia de zero a 100 pontos. Sergipe possui hoje pontuação 86 que equivale a ‘Alto’. Os níveis de transparências são descritos por Alto, Bom, Média, Baixo e Opaco.

As informações sobre a avaliação dos estados estão disponíveis no www.transparenciacovid19.ok.org.br. Todas as ações do governo são divulgadas e atualizadas diariamente, pela Comunicação do Estado, no site oficial de notícias (https://www.se.gov.br/noticias) e no https://todoscontraocorona.net.br, assim como nas redes sociais do governo de Sergipe. Com as informações os sergipanos podem acompanhar o número de notificações, de casos confirmados, pacientes curados e de óbitos. Também é possível checar a situação por municípios, além de faixa etária, sexo e comorbidades.

Desde a publicação do Decreto de Estado de Calamidade Pública, em 08 de abril, que atende aos termos da Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, o Estado disponibiliza os dados relacionados aos contratos das ações emergenciais tanto no Portal Transparência quanto no site da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Os dados são referentes às aquisições com dispensa de licitação, autorizadas a partir da Lei 13.979, em caráter temporário, devido à situação de emergência provocada pela pandemia.

A medida facilita o acesso às informações e dados para o cidadão, assim como para os órgãos fiscalizadores.