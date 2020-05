SESSÕES VIRTUAIS COM INICIO NA SEXTA-FEIRA, 22, ESTÃO MANTIDAS NO TJ/SE

21/05/20 - 16:23:16

O Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) informa que mesmo com a transferência do feriado do Dia da Independência de Sergipe, do dia 08/07 para a próxima sexta-feira, 22/05, estão mantidas as sessões virtuais do Pleno, 1ª e 2ª Câmaras Cíveis e Câmara Criminal, agendadas para esta data, com início previsto para a 0h, respeitado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a realização das referidas sessões, conforme a Emenda Regimental TJSE 04/2020.

Importante comunicar também que a sessão presencial por videoconferência da Câmara Criminal marcada para a terça-feira, 26/05, ocorrerá normalmente, com transmissão pelo Youtube, no canal @tjsergipecamaracriminal, a partir das 8h30.