TCE fará acompanhamento de obra que amplia a Adutora

21/05/20 - 15:05:13

Na sessão plenária do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), ocorrida nesta quinta-feira, 21, o conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro, comunicou ao colegiado que a Coordenadoria de Engenharia da instituição fará uma fiscalização preliminar na obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Integrado Piauitinga (Adutora do Piauitinga).

Motivada pela veiculação de notícias que questionam aspectos legais da obra, além de depoimento de gestores receosos com eventual desabastecimento, a ação determinará se há necessidade de o Tribunal realizar auditoria.

“Existe a preocupação entre os municípios por se tratar de uma obra cujo impacto pode afetar o abastecimento, sobretudo na região Centro-Sul de Sergipe; os aspectos apontados serão devidamente apurados pelo corpo técnico do Tribunal”, comentou o conselheiro, acrescentando que o relatório produzido será encaminhado ao conselheiro responsável pela respectiva área de controle e inspeção.

A medida recebeu apoio do Ministério Público de Contas (MPC), representado na sessão pelo procurador-geral, Luis Alberto Meneses. “O procedimento está adequado: será feita uma verificação prévia e, se encontrado algum problema na execução da obra, que seja submetido ao Pleno já que vai se tratar de uma auditoria”, observou.

Fonte e foto TCE