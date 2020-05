ALESE: INDICAÇÃO PREVÊ A REDUÇÃO DE 40% NA TAXA DE ESGOTO DA DESO

22/05/20 - 09:56:21

O deputado estadual Capitão Samuel fez uma indicação Nº 206/2020 ao governo do estado, para que seja reduzida de 80% para 40% o valor da taxa de esgoto na conta de água cobrada pela Deso. Esta medida deve valer enquanto o país e o estado estiverem sofrendo as consequências da pandemia do Covid-19.

O país passa por um momento onde várias atividades comerciais foram paralisadas, empregos foram perdidos e famílias estão passando necessidade. Esta medida vem para beneficiar todo o povo sergipano que vem sofrendo por conta da pandemia.

Segundo Samuel esta iniciativa seria uma ajuda importante para o povo sergipano. “Vivemos um momento de grandes dificuldades por conta da proliferação deste vírus, se cada um fizer um pouco faremos um bem geral”, ressalta.

Por Anne isabelle