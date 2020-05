Aluno da Uninassau Aracaju desenvolve aplicativo Chatbot Covid19

22/05/20 - 13:44:22

O robô funciona vinculado ao WhatsApp e objetiva inibir o contágio pelo Coronavírus

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju desenvolveu um aplicativo, através do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), que auxilia as pessoas na prevenção do coronavírus. O Chatbot Covid19, funciona como um robô vinculado ao WhatsApp e tem como objetivo facilitar o reconhecimento da contaminação, por meio de trocas de mensagens. O aplicativo será lançado no Geek Festival, no próximo dia 23 de maio.

“O Chatbot, criado pelo nosso aluno Onisio Simões Queiroz Junior, é um software que trabalha e gerencia as trocas de mensagens simulando uma conversa humana. Também são chamados por outros nomes, como assistentes virtuais, agentes virtuais ou simplesmente bot. O conceito da palavra Chatbot é justamente a junção das palavras “chat” (conversa em inglês) e “bot” (robô em inglês) “, explica o coordenador de ADS, Cícero Gonçalves dos Santos.

O aplicativo disponibiliza um menu de casos confirmados no estado e nos municípios e auxilia sobre como se prevenir da doença, além de esclarecer os mitos e verdades sobre o vírus. “Durante o uso do aplicativo, os usuários podem responder a uma enquete e, dependendo da resposta, eles podem ser encaminhados para um profissional de saúde”, disse o aluno.

O coordenador salienta, que o Chatbot foi desenvolvido na linguagem de programação de Delphi, utilizando a api dataset so site https://covid.saude.gov.br/. “O conceito de funcionamento do Chatbot Covid-19 é bastante simples. A medida que o usuário vai escrevendo sua mensagem, o Chatbot vai identificar a palavra que o usuário digitou e trata a palavra dentro de palavras-chaves escritas dentro do programa. Cada um desses comandos é escrito pelo programador usando expressões regulares ou outras formas de analise”, explica Cícero.

Os interessados devem enviar a palavra “oi” para o número: (79) 9933-2515.

Por Suzy Guimarães

Foto assessoria