Anderson de Tuca cria projeto para ajudar empreendedores na venda de produtos

Em função da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), muitos indivíduos perderam seus empregos formais, devido ao aumento do agravo da crise econômica brasileira. Muitas dessas pessoas precisaram usar de sua criatividade, para continuar obtendo sua renda mensal. Uma alternativa viável foi alternar para o microempreendedorismo, onde, os desempregados encontram oportunidades de oferecer produtos ou serviços de forma autônoma.

Porém, com as medidas de prevenção ao Covid-19 colocadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como forma de conter o avanço do vírus – dentre as quais, o isolamento social e o fechamento do comércio, tais microempreendedores precisaram mudar a forma de continuar oferecendo os seus serviços, migrando agora, para o meio virtual.

Pensando na problemática, o vereador Anderson de Tuca (PDT) criou o projeto “Força Para Vencer”, pelo qual, divulgará produtos e serviços da população aracajuana por meio de seus storys nas redes sociais, tendo o Instagram como a principal plataforma de contato. A medida visa publicizar os pequenos negócios destas pessoas, para que tenham um maior alcance em suas vendas na Internet.

“O projeto é uma ferramenta que encontramos de ajudar os pequenos comerciantes, utilizando os nossos storys na divulgação de seus serviços. Sabemos que muitos deles estão passando por dificuldades em vender, então, tive a iniciativa de usar as minhas redes para veicular a oferta de produtos e serviços desses empreendedores, especialmente os que possuem perfis no Instagram e estejam realizando vendas online”, disse o parlamentar.

Como funciona?

O cidadão que tiver o seu pequeno negócio e estiver utilizando a Internet como forma de vender os seus produtos, principalmente, as redes sociais, deve acessar o perfil do Instagram do vereador Anderson de Tuca (@anderson.de.tuca) e visualizar o destaque intitulado “ForçaParaVencer”.

Neste destaque contém um formulário, o qual deverá ser preenchido com todos os dados solicitados. Após esta etapa, o cidadão deve postar o formulário em seu próprio story, sem esquecer de marcar o perfil do vereador Anderson de Tuca na publicação.

Após isso, o story será repostado na página do parlamentar e também no destaque, para que as demais pessoas conheçam os produtos ou serviços oferecidos e posteriormente, entrem em contato com os perfis, com a finalidade de fechar vendas.

