Assembleias Legislativas se unem nas ações de prevenção ao Covid-19

22/05/20 - 13:07:43

A deputada estadual Goretti Reis (PSD), quando na sua participação na votação remota realizada pela Casa Legislativa, anunciou que participou da primeira videoconferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), que contou com o secretário geral da Unale, deputado estadual pelo Distrito Federal, Rodrigo Damasceno e com os demais secretários do Brasil. Na pauta da reunião, deputados apresentaram projetos de seus estados que podem contribuir no combate da Covid-19.

A deputada Goretti, que está secretaria de Sergipe na Unale, informou que a reunião foi bem produtiva, e que, além do momento de cada estado expor ações sobre o enfrentamento à Covid-19, a Unale também discutiu ações de combate ao aumento da violência doméstica e do abuso de crianças no período de isolamento social, ainda em virtude da pandemia por COVID-19.

“A Unale está aberta a receber alternativas para o enfrentamento do problema, e caso algum colega parlamentar tenha alguma proposta, é só nos consultar para fazermos o envio. O objetivo é criar um mecanismo de troca de ações, que deem às autoridades maiores condições de diminuir a violência doméstica através da Rede Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”, explicou.

Projetos Sociais

Goretti também informou que a Unale sugeriu que os estados, além de realizar votações para viabilizar as ações contra o novo vírus, que façam uma reunião de votação extra para dar encaminhamento aos projetos sociais. “Há estados fazendo até três votações, contemplando outros projetos de interesse para a sociedade”, informou.

A deputada também contou que, como forma de incentivar o uso de máscaras, e a importância do seu uso, a Unale enviou para cada parlamentar duas máscaras de proteção individual com a logomarca da instituição.

Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões