Atletas de Karatê da Unit disputam classificações nos Jogos Universitários do Nordeste

22/05/20 - 13:51:52

A característica da competição que ocorre no próximo fim de semana é que cada atleta vai apresentar suas habilidades a partir da própria casa.

Quatro atletas de Karatê, alunos da Unit, participam nos dias 23 e 24, dos Jogos Universitários do Nordeste – JUNES. O campeonato, cuja característica é a disputa por meio da virtualização, ocorre às 17 horas e mobiliza competidores de todos os estados da região.

Os Jogos Universitários do Nordeste (JUNES) de Karatê Virtual serão realizados de forma on-line devido a pandemia do novo coronavírus. Os JUNES são um evento realizado pelas Federações Universitárias do Nordeste, com o apoio da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). Esta etapa conta, ainda, com o apoio da Confederação Brasileira de Karatê (CBK).

Acadêmica de Engenharia Mecatrônica, Manuela Guimarães compete no domingo, 24, no kata virtual. Por ser atleta da luta do Karatê, ela reconhece que há muito tempo não treina essa modalidade. “Ainda assim, acredito que será uma luta muito divertida, porque estamos num momento de quarentena, e essa é a oportunidade que teremos de nos aproximar um pouco mais do Karatê”, pondera a atleta que no ano passado participou do JUBS, quando sagrou-se campeã e vice-campeã em dois momentos competitivos.

O estudante de Odontologia e atleta de Karatê Guilherme Garcez já registra significativa trajetória no circuito de competições universitárias. Recentemente, ele conquistou a segunda colocação no JUBS realizado na capital baiana. Em 2019, trouxe para casa o título de campeão do JUBS lutas; em 2018, o atleta alcançou a terceira colocação; e em 2017, foi bicampeão sergipano universitário e campeão brasileiro universitário.

“Sigo em busca de mais um título neste fim de semana, que é o JUNES. Será uma competição virtual, na qual participarão atletas do nordeste inteiro”, lembra Guilherme. Sob a ótica pessoal, ele considera uma competição de grande importância exatamente por caracterizar um momento em que todos necessitam cumprir a quarentena.

“Tenho continuado minha preparação diária, e esse vai ser um evento no qual vou poder ter o gosto competitivo novamente para não sentir tanto quando retornar à normalidade”, conclui ele, crédulo de que terá um bom desempenho na competição virtual.

O coordenador de Esportes da Unit, professor Walter Thiessen, reconhece a importância do JUNES, por possibilitar que os alunos atletas continuem treinando, ainda que de casa. Walter salienta que para a competição do final de semana foi criado um grupo de WhatsApp com os atletas e com um treinador de cada universidade participante para que estes possam acompanhar a disputa.

“Participar de competição representa o estímulo ideal para atletas. O treino isolado pode até tirar um pouco o foco. Entretanto, havendo uma competição, o atleta se empenha, mesmo estando em casa”, salienta Thiessen, esperançoso de que todos continuem com o foco nas atividades físicas e desportivas.

Fonte e foto assessoria de Imprensa/Unit