Urgente:Celso de Mello divulga vídeo da reunião de Bolsonaro

22/05/20 - 17:17:47

O vídeo da polêmica reunião ministerial do gabinete do presidente Jair Bolsonaro de 22 de abril já está disponível no site do Supremo Tribunal Federal. A divulgação acontece após decisão do ministro Celso de Mello, do STF, que tutelava a gravação.

A decisão não atendeu aos apelos da Advocacia-Geral da União, que queria que a divulgação fosse restrita aos trechos em que o presidente trata sobre a “segurança” dele. No entanto, Mello decidiu remover os trechos em que a reunião trata sobre China e Paraguai para não causar problemas com os países.

Segundo o jornalista Fernando Molica, da rede CNN Brasil, 99% do conteúdo do vídeo foi divulgado por Celso de Mello.

A gravação é uma das provas apontadas solicitadas pela Procuradoria Geral da República no inquérito que investiga se o presidente tentou interferir na Polícia Federal. Segundo o ex-ministro Sérgio Moro, Bolsonaro o pressionou na ocasião para conseguir fazer mudanças na Superintendência da PF do Rio de Janeiro com o objetivo de proteger pessoas ligadas a ele.