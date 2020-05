CONFIRA O QUE FUNCIONA NOS FERIADOS ANTECIPADOS DOS DIAS 22 E 25 DE MAIO

22/05/20 - 07:31:53

As decisões de antecipar os feriados em Sergipe, motivaram um feriadão entre esta sexta-feira (22) e a terça-feira (26), além das mudanças de dia de ponto facultativo e antecipações da Emancipação de Sergipe e do feriado de São João em Aracaju.

O novo calendário fica assim:

22 de maio: antecipação do feriado de 8 de julho

23 de maio: sábado

24 de maio: domingo

25 de maio: antecipação do feriado de São João na capital/ponto facultativo no estado

26 de maio: ponto facultativo no estado (transferência da sexta para a terça-feira)

Veja o que abre:

Supermercados

Segundo a Associação Sergipana dos Supermercados, os estabelecimentos funcionam normalmente de sexta a domingo. E ainda estão definindo sobre segunda-feira.

Feiras livres e mercados municipais

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) disse que na sexta-feira o Mercado Municipal Maria Virgínia Leite Franco e os mercados setoriais (bairros) funcionam no horário das 5h30 às 13h30. Já os mercados Thales Ferraz e Antônio Franco permanecem fechados.

As feiras livres do Castelo Branco, Suíssa, Agamenon e Aruana acontecem normalmente na sexta, seguindo as recomendações sanitárias estabelecidas para estes espaços.

Na segunda-feira, tanto o mercado Virgínia Franco como os setoriais ficam fechados. No Virgínia, agentes da Emsurb realizam, na ocasião, a limpeza geral. Neste dia, não há feiras livres na capital.

Bancos

Banese – O Banco do Estado de Sergipe informou que vai abrir as agências na sexta-feira e na segunda. O horário de expediente ao público não sofrerá alteração e será das 9h às 14h. O funcionamento dos caixas eletrônicos também não terá alteração, assim como o sistema de automação do banco e o horário limite para TED. Quanto ao pagamento de contas, não haverá postergação de vencimento nos dias 22 e 25 de maio. Todos os pagamentos nestas datas serão processados normalmente.

BNB – As agências do Banco do Nordeste não funcionam nesta sexta-feira, 22. O BNB ainda não se posicionou sobre o funcionamento na segunda-feira, 25.

Caixa – A CAIXA informou que, mesmo com a antecipação de feriados no estado de Sergipe, 29 agências do banco funcionarão normalmente para atendimento de serviços essenciais e pagamento aos beneficiários do Auxílio Emergencial, das 8h às 14h, conforme calendário divulgado. Clique aqui para ver as agências que vão funcionar.

Shoppings

Por causa do decreto governamental, todos os shoppings continuam fechados, mantendo em funcionamento somente os restaurantes com serviço delivery. Para acessar os estabelecimentos de alimentação do Jardins e Riomar, as pessoas devem acessar os sites www.shoppingjardins.com.br e www.riomararacaju.com.br.

O Shopping Prêmio usou seu perfil no Instagram para disponibilizar os serviços de alimentação que estão funcionando com delivery. O mesmo canal de comunicação também foi usado pelo Aracaju Parque Shopping.

Chica Chaves e Sementeira

O Centro de Artesanato Chica Chaves, localizado na Orlinha do Industrial, e o Parque Augusto Franco, no Bairro Jardins, seguem fechados ao público.

Coleta domiciliar em Aracaju

O programa Cata Treco e o monitoramento de canais ocorrem normalmente nos dias 22 e 25. Já os serviços de limpeza serão executados com efetivo reduzido, sendo que o serviço de poda em regime de plantão.

Ecopontos

Os Ecopontos situados nos bairros Industrial, Coroa do Meio e Santos Dumont funcionam na sexta (22) e na segunda-feira (25) em horário habitual das 7h às 12h e das 14h às 16h20.