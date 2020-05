Estudantes da rede estadual de Sergipe terão aulas remotas

Alunos da rede estadual de ensino terão aulas remotas. A informação foi passada na manhã desta quinta-feira, 21, pelo secretário de Estado da Educação, Josué Modesto dos Passos Subrinho.

Ele participou de uma vídeoconferência com os deputados estaduais, quando destacou o Programa de Atenção Básica da Rede Pública e falou sobre os impactos da pandemia da Covid-19.

“Nós estamos passando por uma situação muito atípica no mundo todo. As nossas escolas atualmente sem atividades presenciais; os professores estão no período de antecipação de férias; desenvolvemos atividades complementares para que os estudantes mantenham o ritmo dos estudos na medida do possível”, informa.

Sobre as aulas virtuais, Josué Modesto informou que a Secretaria de Educação está se programando para dar início nos próximos dias. “A partir da resolução do Conselho Nacional de Educação, que estruturou as possibilidades de ensino remoto e nós deveremos começar esta etapa”, ressalta.

O secretário da Educação disse ainda que, quando houver segurança, do ponto de vista da epidemiologia, as aulas presenciais na rede pública, serão retomadas.

Impactos da Pandemia

Quando aos impactos em virtude da pandemia, Josué Modesto destacou o prejuízo para o Calendário Escolar e a desigualdade de efeitos entre estudantes das redes públicas em comparação com os estudantes das redes privadas, que atendem às classes médias e altas da sociedade.

Ele citou como exemplo: o uso de Educação a Distância (EAD), equipamento computacional em casa, o ambiente para estudo em casa e a alimentação dos estudantes.

