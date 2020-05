Fernanda Nobre: “Vivi um casamento abusivo por oito anos”. Atriz lembrou sucesso em ‘Malhação’ e contou: “Ia para balada e tinha uns homens brucutus que me jogavam cigarro e falavam

22/05/20 - 15:11:35

Fernanda Nobre teve um bate-papo franco sobre feminismo durante uma live com a amiga Samara Felippo, com quem trabalhou em Malhação no início dos anos 2000, em uma live no Instagram.”Minha mãe é separada, mas não fui de uma criação feminista. Quando fiz Malhação, por exemplo, eu era tensa. Era uma pessoa muito tensa. Não queria errar”, conta a atriz, que interpretou a personagem Bia, inicialmente uma vilã da trama teen.

De acordo com Fernanda, a novela retratou temas importantes. “A Bia falou de gravidez na adolescência e foi genial o Emanuel [Jacobina, autor] ter abordado isso. A Bia engravidou de um abuso. Foi um estupro do Perereca”, lembrou, citando o personagem vivido por Márcio Kieling. A atriz explica que a novela – por questão de classificação etária – teve cuidado em narrar isso ao público. “Não era exposto, nem falado com todas as letras [que a personagem tinha sido violentada], mas ficava subentendido.”