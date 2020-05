LADRÃO ARREPENDIDO PEDE DESCULPAS E DIZ PARA VITIMA “CUIDAR BEM DO FILHO”

22/05/20 - 17:00:12

Um veículo que foi localizado por Policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) nesta sexta-feira (22), acabou chamando a atenção dos militares que atenderam a ocorrência.

O veículo, veículo HB20 roubado, foi localizado no bairro Farolândia, em Aracaju e, dentro do carro, havia um bilhete deixado pelo ladrão que pedia desculpas e ainda recomendava a mão a cuidar do filho. “Me desculpe. Cuide bem do seu filho, esse método não condiz com minha moral”.

As informações são de que o veículo havia sido roubado no último dia 11 de maio.

A proprietária do HB20 foi localizada, comunicada sobre o carro e o caso encaminhado a Central de Flagrantes.

Foto Getam