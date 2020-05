Lexa ganha café da manhã na cama do marido para comemorar Bodas de Algodão. A cantora e o funkeiro MC Guimé estão completando dois anos de casados

22/05/20 - 15:04:46

Lexa ganhou um café da manhã na cama enorme com direito a flores, balões e até champanhe. O motivo: uma surpresa de Guimê para comemorar os dois anos de casamento deles nessa sexta-feira (22.05). No instagram, a cantora quase sumiu no meio de tanto presente e agradeceu o amado.

“Bom diaaa! Supresa que o maridão MC Guime fez pra mim! Bodas de Algodão”, disse ela. Guime preparou cada detalhe, como uma caixa com fotos deles desde o início do relacionamento e uma cartinha.

Fonte/Foto: globo.com